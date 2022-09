Crédit d’études pour l’école avalisé à Courtételle

Le projet de nouveau complexe scolaire à Courtételle a franchi une étape importante ce dimanche en votation. Les citoyens ont adopté par 681 voix contre 291 – soit à 70,1% contre 29,9% - le crédit d’études de 1'030'000 francs qui leur était soumis. La participation se monte à 49,55%.

Le concept comprend la construction d’un nouveau bâtiment scolaire ainsi que le réaménagement de l’ancienne école. Son coût total a été fixé à 14 millions de francs. Le peuple devrait se prononcer à l’automne 2023 sur le crédit de construction et le nouveau complexe pourrait être mis à disposition en 2026. Le nouveau projet fait suite au refus d’un crédit de 14,5 millions de francs en février 2020 en votation. La somme était destinée à la première étape de réalisation d’un concept baptisé « Rox et Rouky » dont le coût total était évalué à plus de 24 millions de francs. /fco