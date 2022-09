Delémont accepte les modifications du Règlement d’organisation

Les citoyens de Delémont ont donné leur aval ce dimanche en votation à trois changements du Règlement d’organisation de la Commune municipale. La première modification qui permet au Conseil de ville de fixer le temps d’occupation et la rémunération du maire ainsi que des conseillers communaux a été acceptée à 57% contre 43%, soit par 1'782 voix contre 1'345.

Le deuxième changement qui concerne l’incompatibilité et la récusation en raison de la fonction a été adopté à 77,4% contre 22,6%, soit par 2'556 suffrages contre 747. Les chefs de service-adjoints ne pourront donc plus siéger au Conseil de ville et les membres du législatif qui sont au service de la commune devront se retirer lorsqu’un débat au Conseil de ville concerne leur département.

La troisième modification qui touche la nomination du chancelier et du secrétaire du Conseil de ville a été avalisée à 71,3% contre 28,7%, soit par 2'500 voix contre 1'007. Le chancelier sera ainsi nommé à l’avenir par le Conseil communal et plus par le Conseil de ville. Quant au législatif, il sera compétent pour élire le secrétaire du Conseil de ville.

La participation s’est située à 40%. /fco