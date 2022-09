Le patois vivant dans les rues de Porrentruy

Le patois vibre dans les rues de Porrentruy. Depuis samedi, le chef-lieu ajoulot accueille la Fête romande et internationale des patoisants. La FRIP regroupe les différentes fédérations cantonales (Jura, Fribourg, Vaud et Valais) ainsi que les groupements des régions limitrophes que sont la Vallée d’Aoste, le Piémont, la Savoie, le Pays lyonnais et le Territoire de Belfort. Tous ont rendez-vous ce week-end en Ajoie pour cette 17e édition.

Une exposition sur le patois, des démonstrations des métiers d’antan, de la danse et de la musique traditionnelle : autant d’animations proposées lors de cette manifestation. Un cortège est également au programme dimanche à 11h30. Dans l’après-midi, des chorales vont se succéder. /ncp