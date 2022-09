Votations fédérales : les résultats dans le Jura

« Non » au financement de l’AVS via la TVA

L’initiative sur la réforme de l’AVS a été refusée à 62,3% au niveau cantonal. Le taux de participation s’est élevé à 53%. Toutes les communes jurassiennes l’ont rejetée, excepté la commune d’Ederswiler qui n’a pas réussi à se départager avec 50% de « oui » et de « non ». Le « non » le plus fort se situe dans la commune des Enfers avec 78,7%. Les communes de Mettembert (75,4%) et de Lajoux (72,9%) ont également refusé l’objet proposé. Le « non » le plus faible provient de la commune de Alle avec 51,3%. Lugnez (54,4%) et Grandfontaine (54,5%) viennent ensuite.