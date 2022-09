« À la conquête de la mairie de Courtételle » (6/8)

En plus du dossier sur l’école primaire, Jean-Marc Brahier souhaite également se pencher sur celui de la déchèterie. Les citoyens seront d’ailleurs appelés à se prononcer sur ce dernier d’ici la fin de l’année en assemblée communale.

En face, Sébastien Koller, qui n’a jamais lui non plus réellement siégé en politique, a un autre point commun avec Jean-Marc Brahier. Il a également fait partie de la police cantonale avant de se lancer dans les assurances. À l’âge de 39 ans, il brigue à présent le poste de maire avec un objectif clair : « maintenir la qualité de vie que la population a à Courtételle ». Pour lui, la candidature de Jean-Marc Brahier au dernier moment n’a pas été prise comme un affront, au contraire même, « c’est un point positif ». Il voit là une « opportunité de faire connaître ses idées à la population et de discuter avec elle ». Il se réjouit également que le peuple « ait le loisir de choisir un candidat » et ainsi « de mettre fin aux élections tacites dans le village ». Un duel que Sébastien Koller accueille donc les bras ouverts.