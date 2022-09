Premier coup de pioche pour la centrale de biogaz de Courtemelon

Une nouvelle étape est désormais lancée dans la production d’énergie verte dans le Jura. La construction de la centrale de biogaz à Courtemelon a démarré ce lundi après-midi par la pose symbolique de la première pierre, en présence du président du Gouvernement jurassien David Eray et des partenaires du projet.

Mise sur les rails par le SEOD il y a plusieurs années et portée par la société d’agriculteurs EcoBioVal Sàrl, l’installation – une première dans le canton – produira et injectera dès l’hiver 2023 environ 10 gigawattheures par an de biométhane jurassien dans le réseau d’Energie du Jura SA. Cette production équivaudra à 10% de la consommation régionale de gaz naturel.

EDJ rappelle que le contexte actuel rappelle l’importance de maximiser l’indépendance énergétique au profit d’énergies renouvelables et locales. Le biogaz est adapté au chauffage, à la mobilité, aux procédés industriels ou encore à la production d’électricité. Il a donc un rôle à jouer dans la transition énergétique, étant une énergie neutre en CO2. Son potentiel est encore important dans le Jura. /comm-rch