« A la conquête de la mairie de Muriaux » (7/8)

Face à Sophie Guenot, Nathalie Donzé se lance en politique avec une liste composée de huit personnes, La Dynamique. Les candidats se déclarent apolitiques, mais souhaitent

« écouter les besoins de chacun pour le bien de la commune ». Nathalie Donzé, qui brigue la mairie, est entrepreneur et n'a jamais fait de politique. A 56 ans, cette maman de 6 enfants entend mettre à profit ses compétences et veut prendre en compte les besoins des jeunes et des aînés, qui représentent 50% de la population de Muriaux.