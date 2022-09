A la conquête de la mairie de Cornol (8/8)

A Cornol, le changement c’est maintenant ! Après 15 années sous une mairie PLR dirigée par Ernest Gerber, les citoyens du village ajoulot devront choisir entre deux alternatives bien différentes lors des élections communales en octobre. Le candidat PDC Gilles Villard sera opposé à Stéphane Voisard de la liste « Citoyens responsables Cornol ». Secrétaire communal depuis 41 ans, Gilles Villard estime que le potentiel du village ajoulot peut encore être exploité. « On doit continuer de développer le village qui a fortement progressé niveau démographique ces vingt dernières années. On espère pouvoir encore développer une zone d’habitations pour augmenter la population et accompagner nos deux entreprises du village qui ont un projet d’agrandissement », confie Gilles Villard. Âgé de 61 ans, le candidat PDC voit d’ailleurs sa connaissance des dossiers et les contacts établis ces 40 dernières années comme un avantage.