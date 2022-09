Jérôme Mouttet se lance dans un spectacle en duo

Deux univers différents

Jérôme Mouttet et Manon Brammeier sont dans des univers bien différents. D’un côté, on a un humoriste-imitateur, de l’autre, une comédienne. Les deux ne se connaissaient même pas à la base. Mêler ces deux arts de scène est même plutôt inédit, à en croire celui qui met sur pied son 7e spectacle. C’est donc « un challenge qui peut être un peu flippant » pour Manon Brammeier. Selon Jérôme Mouttet, « c’est une bonne chose de tenter » l’expérience, d’autant plus que « tout se passe bien pour l’instant ». Ces deux univers différents offrent ainsi aux deux artistes un panel de possibilités très large. Tantôt, le Jurassien va apprendre à faire du théâtre, tantôt, c’est la Neuchâteloise qui découvrira l’art de l’imitation. Durant les représentations, « les deux voudront faire leur propre spectacle », il faudra donc s’adapter l’un à l’autre et à la fin… ils ne se marièrent pas et n’eurent pas beaucoup d’enfants. /lge