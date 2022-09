Un bric-à-brac à Delémont

Chineuses et chineurs prendront possession du secteur de la gare, samedi, à Delémont. Les commerces du quartier de la Gare et le groupe de travail « Centre-Ville plus » organisent pour la première fois un marché aux puces. Cet événement s’inscrit dans la stratégie de dynamisation commerciale de ce secteur. Une cinquantaine d’exposants s'installeront et proposeront vêtements, objets et meubles de seconde main. Les inscriptions pour exposer sont encore possibles. Tous les détails sont à retrouver ici. /comm-mle