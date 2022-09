Autorités jurassiennes et belfortaines font le point

Les projets transfrontaliers ont été passés au crible. Le Gouvernement jurassien et des élus du Grand Belfort et du Conseil départemental du Territoire de Belfort ont fait le point mardi sur les dossiers et projets entre leurs territoires respectifs. Le renforcement de la ligne Belfort-Delémont pour 2026, la transition écologique et l’innovation technologique ont été identifiées comme prioritaires en lien avec le lancement du programme INTERREG VI France-Suisse. Un forum économique franco-suisse se tiendra également en 2023 lors du Salon de l’Hydrogène à Belfort pour faire suite à celui organisé dans le cadre du SIAMS à Moutier cette année.

L’examen des projets soutenus les deux dernières années par le Fonds de coopération culturelle Belfort-Jura « a montré la vivacité des collaborations entre les acteurs culturels belfortains et jurassiens », souligne encore le communiqué publié jeudi. /comm-gtr