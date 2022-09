Christian Bernet : « Pour beaucoup de gens, le mot soins palliatifs fait peur »

Apporter un soutien aux équipes médicales qui prennent en charge les patients en fin de vie : c’est le rôle de l’équipe mobile en soins palliatifs BEJUNE. L’organisation qui compte trois antennes à Delémont, La Chaux-de-Fonds et Reconvilier fête ses 10 ans. « C’est une grande première en Suisse, dans le cadre des soins palliatifs, d’avoir une collaboration entre trois cantons différents », se réjouit le médecin-chef de l’équipe mobile Christian bernet qui était l’invité de La Matinale ce mardi. « Pour beaucoup de gens le mot soins palliatifs fait peur et fait vraiment référence à la toute fin de vie. On essaie de nuancer ce message », explique-t-il. L’équipe mobile des soins palliatifs se rend à domicile, dans les EMS ou d’autres institutions. En 10 ans, elle est intervenue dans plus de 3'200 situations. Christian Bernet a constaté « une progression continue de l'activité pendant 10 ans ». /mmi