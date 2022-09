L’industrie se prépare à un hiver compliqué

Les entreprises de la région attendent fébrilement l’hiver. Elles sont nombreuses à s’organiser face aux risques de pénurie d’électricité et à la forte hausse des prix de l’énergie. Si certaines ont déjà pris des mesures pour réduire leur consommation ces dernières années, le contexte actuel a accéléré les choses. L’industrie est particulièrement touchée par l’augmentation des coûts de l’énergie. Les machines consomment, en effet, beaucoup d’électricité. Dans certaines usines, la production ne s’arrête pas la nuit.

Sans surprise, la facture a pris l’ascenseur pour beaucoup d’entreprises. À titre d’exemple, la société PRECI-DIP basée à Delémont devra payer son électricité dix fois plus cher l’an prochain, passant d’un montant annuel de 300'000 à 3 millions de francs. En Ajoie, le groupe Recomatic s’attend à une hausse de la même proportion. Des mesures ont dû être prises selon Christophe Rérat, l’un des co-directeurs. Les collaborateurs ont, par exemple, été sensibilisés à l’extinction des lumières et des ordinateurs. Au niveau de la production, des machines ou des ventilateurs sont désormais arrêtés pendant la nuit et les week-ends.