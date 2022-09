Le deuxième écrin du HC Ajoie

Et qui dit professionnalisation dit aussi croissance économique. Ce nouvel outil business et marketing abritera notamment au rez-de-chaussée la nouvelle cantine qui devrait doper les recettes du club. « Avec tout le confort d’un bâtiment en dur et environ 400 places assises, on espère avoir plus de personnes qui pourront se restaurer avant, pendant et après les matches. C’est hyper important pour le futur du club », souffle le président du HC Ajoie, Patrick Hauert. Ce lieu qui abritera aussi la boutique du club deviendra le nouveau quartier général de l’administration du club. Une évolution qui était plus que nécessaire aux yeux de son président. « On s’est beaucoup professionnalisé les deux dernières saisons et on constate qu’on est aujourd’hui trop juste dans nos bureaux à l’intérieur de la patinoire. Là, on pourra mettre le secrétariat, le département des finances, la technique et la direction générale ».







Un projet estimé entre 2 à 3 millions de francs



Situés à l’étage, ces bureaux jouxteront des dortoirs destinés à l’organisation de camps sportifs- « Mais il y aura affectations possibles, que ce soit l’été pour la piscine, ou des équipes qui viendraient s’entraîner à la patinoire. Mais ce n’est ni un hôtel ni des appartements. C’est spécifique à l’aspect sportif », précise encore Patrick Hauert. La ville de Porrentruy a accordé au club gracieusement un droit de superficie pour les 50 prochaines années afin d’exploiter ce bâtiment dont l’esthétisme s’harmonisera à la fois avec la patinoire et la concession Affolter. En contrepartie, la municipalité pourra l’utiliser pour certaines manifestations. Le projet, qui devrait se situer selon nos informations entre 2 et 3 millions de francs, est financé exclusivement par des investisseurs privés, dont le HCA. Le premier niveau devrait être achevé pour les Championnats du monde U18 en avril 2023. /jpi