Le patinage public de retour à Porrentruy

Dans un communiqué transmis jeudi, le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy indique que le patinage public sera à nouveau possible à la patinoire dès ce dimanche 2 octobre. Les loisirs de glace pourront prendre place selon les horaires suivants : le dimanche matin de 8h à 12h et l’après-midi de 13h à 16h et le mercredi après-midi de 13h30 à 16h. Des plages étendues sont également prévues durant les vacances d’automne. La planification détaillée de l’utilisation des champs de glace est consultable ici. /comm-lad