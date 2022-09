Mairie de Delémont : le débat

Quatre candidats pour un seul fauteuil à la mairie de Delémont. RFJ organise un grand débat en direct et en public ce jeudi dès 18h30. Jeanne Beuret (CS-POP et Vert.e.s), Murielle Macchi-Berdat (PS), Damien Chappuis (sortant, PCSI) et Dominique Baettig (UDC) croisent le fer et évoquent les principaux enjeux de la prochaine législature dans la capitale jurassienne.

Le débat est à écouter sur RFJ et RFJ.ch et se déroule en public à la salle St-Georges à Delémont. /gjo