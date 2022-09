Nouveau mode de gouvernance pour l’école obligatoire

Le Gouvernement jurassien transmet au Parlement un projet de révision partielle de la loi sur l’école obligatoire. Les modifications concernent principalement la mise en oeuvre du projet d’autonomisation des directions. Le projet vise à donner davantage de compétences aux directions des écoles, notamment grâce au système d’enveloppes pédagogiques octroyées par année scolaire, a indiqué jeudi un communiqué de la Chancellerie d'Etat. Dans ce cadre, des changements de rôles entre le canton et les communes sont envisagés. Ces modifications interviendront entre autres par la mise en place de l’autonomisation des directions et une répartition des tâches plus précise sur la gestion de l’école obligatoire. Un projet pilote est en cours depuis 2019.

Les retours sont concluants, tant du côté des cercles scolaires que du Service de l’enseignement. Les responsabilités entre le canton et les communes seront clarifiées. Les compétences pédagogiques incombent au Service de l’enseignement, en particulier par l’intervention du conseil pédagogique ou de l’inspection scolaire. Toutefois, le champ opérationnel de l'école relève lui des établissements scolaires.





Transfert de compétences

De ce fait, le projet induit le transfert de certaines compétences des commissions d'école vers les directions. Les commissions d’école auront donc de nouvelles prérogatives. Elles se chargeront notamment de toutes les activités relatives à l’accueil et à l’encadrement de l’élève qui précède ou qui suit le temps scolaire.Les commissions d'école garderont également les compétences de gestion de la scolarisation des enfants, la planification et la gestion des locaux scolaires avec l'autorité communale ainsi que l'organisation des transports scolaires. /ats