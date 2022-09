Un million de francs demandé pour le dossier électronique du patient

Dans un message publié ce jeudi, le Gouvernement jurassien a demandé au Parlement une demande de crédit complémentaire de 1,1 million de francs. Il doit permettre de couvrir l'intégralité des charges de l'Association CARA jusqu'en 2024 et de renforcer le déploiement du dossier électronique du patient sur le territoire jurassien. Chaque canton est responsable du financement de CARA. Le Jura l'est à hauteur de 3,6% des charges annuelles de l'association. Mais l'enveloppe budgétaire initiale du canton du Jura sera dépassée dès la fin 2022, notamment à cause de la sous-évaluation du coût global de l’infrastructure DEP national.

L'enveloppe de crédit complémentaire doit permettre de garantir à tous de bénéficier gratuitement des services de santé numérique. Elle doit aussi permettre aux prestataires de soins de poursuivre leurs travaux de raccordement à la plateforme CARA et d'investir davantage dans la sécurité des données des patients. /comm-cto