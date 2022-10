Le chantier du parking des Forains reprendra mi-octobre

On en sait plus sur les polluants qui bloquent le chantier du parking des Forains à La Chaux-de-Fonds. Après analyses, il s’agit d’hydrocarbures et de métaux lourds, des éléments non volatils qui pourront être excavés. Les travaux du futur parking sont à l’arrêt depuis début septembre, révélait Arcinfo la semaine passée. La Ville mettra un plan de protection sur pied pour protéger les ouvriers. Celui-ci devra être validé par la SUVA avant la reprise des travaux, agendée au 17 octobre.