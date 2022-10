Un postulat pour étudier la gratuité des transports publics lors des grandes manifestations jurassiennes

Les Verts jurassiens souhaitent ouvrir le débat sur la possibilité d’instaurer la gratuité des transports publics lors des grandes manifestations. La députée écologiste Céline Robert-Charrue Linder a déposé un postulat en ce sens mercredi dernier au Parlement jurassien. Dans son texte, l’élue de Delémont cite, à titre d’exemples, le Marché-Concours à Saignelégier, le Chant du Gros au Noirmont, la St-Martin ou encore le Concours suisse des produits du terroir à Courtemelon.

Céline Robert-Charrue Linder note tout d’abord que l’affluence à ces grandes manifestations est bénéfique pour l’économie et le rayonnement du canton du Jura. Elle souligne également que l’accessibilité à ce type d’événements représente un réel défi pour les organisateurs. L’élue écologiste relève que des marges de progression existent encore dans ce domaine et cite les problèmes survenus lors de la récente édition du Chant du Gros. Elle estime ainsi qu’un plan de mobilité couplé à une offre en transports publics gratuits constituerait deux avantages. La démarche permettrait de lutter contre le réchauffement climatique et de favoriser l’inclusion sociale des personnes et familles à revenus modestes. Céline Robert-Charrue Linder demande ainsi au Gouvernement d’étudier la mise en place d’un plan de mobilité pour chaque grande manifestation. Elle souhaite également une étude sur la faisabilité d’instaurer des transports publics gratuits pour l’accès aux grandes manifestations, en association avec les communes concernées, les associations, les comités d’organisation ou encore Jura Tourisme. /fco