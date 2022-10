FM’air fête ses 10 ans avec trois étoiles de la chanson française

Pour ses 10 ans, FM’air s’offre trois monuments de la scène musicale française. L’association franc-montagnarde a présenté mardi son nouveau spectacle intitulé Chant des étoiles. Cette 5e création reprend le répertoire de Johnny Hallyday, Charles Aznavour et Michel Sardou. Elle est à voir du 2 au 6 novembre à la Halle polyvalente du Noirmont. Le choix de ces trois artistes s’est opéré sur un coup de cœur unanime du comité et du directeur musical Pascal Arnoux. La sélection des 45 titres interprétés lors du spectacle a été moins facile. « Ce n’est pas évident de choisir les chansons parce que nous avons tous nos préférences. On propose, puis on sélectionne parce que nous ne pouvons pas tout prendre », explique Florence Girard, la présidente de FM’air.