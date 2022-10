L’exposition de crèches de Moutier toujours en quête de locaux

Son avenir à moyen terme reste incertain, mais l’exposition de crèches sera bel et bien de retour cet hiver à Moutier. La manifestation se déroulera du 3 décembre au 15 janvier dans les locaux qu’elle occupe depuis l’année passée, à savoir le pavillon N16 dans le quartier des Laives. Les organisateurs attendent des visiteurs de toute la Suisse ainsi que de l’étranger. L’exposition de crèches est, en effet, connue loin à la ronde. A chaque édition, plusieurs milliers de personnes font le déplacement dans la cité prévôtoise.





Une piste avortée, mais deux autres dans le viseur

L’association qui organise l’événement est toutefois toujours à la recherche de locaux pérennes, sachant que la solution du quartier des Laives n’est que provisoire. Un projet situé au pavillon de la place des sports, à la rue du Clos, s’est vu opposer un refus de la Municipalité. Architecte bénévole, Willy Boivin travaille désormais sur deux autres pistes pour l’association. Le but est de trouver un endroit qui permette d’installer une exposition permanente. Le fait de démonter et de remonter chaque année les crèches a tendance à les abimer. Cette tâche représente également un travail colossal, selon le président de l’association et organisateur, Giovanni Resta. Des financements ont d’ores et déjà été trouvés d'après Willy Boivin.

L’exposition de crèches est à découvrir du 3 décembre au 15 janvier, de 15h à 18h. L’entrée est libre. Cette année, les organisateurs ont même reçu une crèche de la part d’un village du sud de l’Italie. /alr