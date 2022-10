Finances : le Jura lance un plan d’économie de 34 millions

Le Gouvernement jurassien veut économiser 34 millions de francs d’ici 2026. Il a transmis au législatif un « Plan équilibre » contenant 85 mesures afin d’atteindre une nouvelle stabilité financière et la présenté devant la presse ce jeudi matin. Les mesures retenues ont été regroupées en quatre axes : ressources humaines, fiscalité et recettes, aides sociales et individuelles et prestations. Ces mesures doivent permettre d’économiser 34 millions de francs. Un plan qui ne comprend pas de coupes linéaires. Le Gouvernement précise ne pas vouloir de mesures « dont l’impact social pourrait être trop dommageable dans une période où les incertitudes sont déjà importantes et mettent à mal le pouvoir d’achat ».

Parmi ces mesures, le Gouvernement propose notamment l’introduction d’une semaine supplémentaire de congé non payé au sein de l’Etat, la réduction des charges cantonales en matière d’intégration des personnes migrantes, la diminution du seuil maximal pour l’octroi du subside pour les primes d’assurance maladie. Les prestations de l’Etat sont également touchées par la réduction du nombre de cotisations à des associations. Dans l’enseignement, l’offre pour les cours facultatifs sera réduite de 10% et les devoirs surveillés devront être payés à moitié par les parents dès 2023.





Budget déficitaire

Le Canton présente également son budget pour l’année 2023. Ce dernier table sur un déficit de 5,9 millions de francs et respecte le frein à l’endettement. Les investissements se montent à 31,1 millions. Les économies permises par le Plan d'équilibre ont été intégrées pour un total de 11,4 millions. Le canton a également recouru à la réserve pour politique budgétaire à hauteur de 21,5 millions qui soutiennent la moitié de la progression des recettes de 43 millions (4,5%).

Les charges ont augmenté de 2,9%, soit 28 millions de francs. Le Gouvernement note encore la progression des coûts de l’énergie de 1,4 million. Les prestations supplémentaires pour l’accueil des réfugiés représentent 3,9 millions et un montant de 5,7 millions concerné par l’indexation des salaires au taux de 2,08%. Les aides pour les primes d’assurance maladie ont été augmentées de 2,6 millions et les barèmes et les déductions fiscales ont été adaptés à l’inflation à hauteur de 3,8 millions.





Projet de modernisation de l’administration

L’Etat lance une autre réforme stratégique en parallèle du plan d’équilibre : la modernisation de l’administration. Le Gouvernement souhaite ainsi accélérer sa numérisation et prévoit « des ressources spécifiques » pour sa mise en place, notamment l’engagement de secrétaires généraux des départements afin de porter ce projet avec la Chancellerie, ainsi que l’engagement de l’équipe chargée de l’accueil de Moutier dans le canton. Ce projet devrait permettre d’ajouter six millions de francs d’économie aux 34 millions prévus par le Plan d'équilibre.

Le Parlement devra se prononcer sur ces mesures d’économies et la révision du plan financier. /comm-gtr