Le Laaf-Théâtre ouvre sa nouvelle saison ce vendredi et samedi à Courtételle

« Le café-théâtre comme à Paris ». C’est le slogan du Laaf-Théâtre à Courtételle, qui ouvre sa nouvelle saison ce vendredi et samedi. Les artistes y viennent de France, de Belgique et de Suisse, et aiment ce lieu si particulier pour son accueil et son public.

En 15 ans, ce sont plus de 120 spectacles qui ont été vus dans cette petite salle de 90 places. Les artistes, comédiens, humoristes, imitateurs ou magiciens sont choisis par Ropiane, le maître des lieux.