Le nouveau médecin cantonal a du pain sur la planche

Le nouveau médecin cantonal jurassien a mis son nez dans les dossiers. Le docteur Antonios Liolios est entré en fonction il y a un peu plus d’un mois, le 1er septembre. Il a notamment dû empoigner le dossier de la gestion de la pandémie de Covid-19. Parmi ses autres grandes préoccupations actuelles figure la prévention en ce qui concerne les maladies non transmissibles et la santé mentale des jeunes. À ce registre-là, l’habitant de Porrentruy est en première ligne, lui qui est psychiatre de formation. Il reconnaît d’ailleurs que les soucis souvent relayés en matière de santé mentale des jeunes sont justifiés et qu’un plan d’action doit être élaboré : « On doit investir des ressources pour pouvoir mettre un filet de sécurité », indique Antonios Liolios qui cite l’exemple du Canton de Zurich qui a récemment mis en place un dispositif pour les jeunes en crise suicidaire.