Une campagne pour mieux nourrir les moloks dans les Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes veulent en finir avec les incivilités dans les moloks. Le comité de pilotage de la taxe aux sacs (copil TAS) du district lance ce jeudi une campagne de sensibilisation au tri des déchets. Des affiches, des autocollants et des tous-ménages rappellent à la population les gestes justes en ce qui concerne les moloks. Pour accentuer l’efficacité de la campagne, le copil TAS a misé sur l’humour. Les illustrations qui accompagnent les messages de sensibilisation sont l’œuvre d’un graphiste du Noirmont.

La démarche concerne les localités taignonnes dont le cercle de ramassage est géré par l’usine d’incinération Vadec à La Chaux-de-Fonds. Lajoux et Les Genevez, qui répondent du centre de recyclage Celtor à Reconvilier, n’en font donc pas partie.





Constat partagé par toutes les communes

Depuis l’arrivée des moloks en 2010 et des sacs taxés en 2015, les communes franc-montagnardes ont détecté plusieurs dysfonctionnements. « On trouve beaucoup de sacs noirs, qui sont des sacs non-taxés et dont la place devrait être dans un autre contenant. On trouve aussi des déchets en vrac comme du sagex ou des jouets », explique Mélina Brulhart. La présidente du copil TAS précise que dans la majorité des cas, la population suit convenablement les indications des autorités.