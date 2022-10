Enquête pour corruption électorale en Ajoie

Des soupçons de corruption électorale en Ajoie. Averti jeudi de faits relevant de possible corruption électorale dans le cadre des élections communales, le Ministère public a ouvert en urgence une enquête pénale. Plusieurs perquisitions et auditions ont été menées vendredi. « A ce stade, elles tendraient à confirmer les soupçons », précise le Ministère public dans un communiqué. Au moins six communes d’Ajoie sont concernées.

Une personne aurait requis les services d’une connaissance pour récolter des enveloppes de vote et les lui remettre. Cette connaissance était rétribuée pour chaque enveloppe remise. Certaines enveloppes récoltées étaient encore parfois fermées et remises au suspect sans que la carte de vote ne soit signée. Des électeurs auraient également été rétribués pour remettre leur enveloppe de vote complète.



Informé ce vendredi de l'ouverture de l'enquête, le Gouvernement jurassien a annoncé dans la foulée lancer une analyse pour mesurer les incidences sur les scrutins en cours dans les communes concernées. Il formulera au besoin des recommandations aux autorités communales pour garantir le bon déroulement du processus électoral. /comm-gtr