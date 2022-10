La ligne Belfort-Bienne se la joue artistique

Le projet « Entre les lignes » fait partie des actions de promotion de la ligne Belfort – Bienne dont la fréquentation peine à décoller depuis sa réouverture en décembre 2018. Il a été mené en parallèle à d’autres mesures, notamment en lien avec des entreprises, dans le but d’inciter les travailleurs frontaliers à utiliser le train pour venir travailler en Suisse. Le ministre jurassien de l’Environnement et co-président de l’Association Interligne Belfort – Bienne, David Eray, estime que ce projet culturel va apporter une visibilité supplémentaire à l’offre ferroviaire entre Belfort et Bienne. Il souligne que « ce genre d’actions va faire connaître la ligne sous un autre angle » avec toujours pour objectif d’attirer de nouveaux utilisateurs.