Plus de deux tonnes de fruits distribuées par les soins à domicile

La Fondation en première ligne

Les collaborateurs de la Fondation Aide et Soins à domicile sont en première ligne pour prévenir la dénutrition, selon le directeur de l’entité. « Dans le contact quotidien, une relation de confiance est établie et l’on peut voir si une personne décline. On participe aussi parfois à la préparation de certains repas », souligne Ian Hennin. Ce dernier ajoute que l’état d’un frigo peut faire office de sonnette d’alarme pour ses collaborateurs et collaboratrices. Lorsque des problèmes sont décelés, ces derniers peuvent tenter d’améliorer la situation en discutant avec la personne prise en charge ou directement avec sa famille et son médecin.

La Fondation Aide et Soins à domicile prend en charge quelque 3'300 bénéficiaires à travers le canton du Jura. « On se réjouit de provoquer une émotion, un plaisir, un sourire à cette catégorie de la population qui est souvent très vulnérable », conclut Ian Hennin. /alr