Retour réussi pour la Désalpe du Boéchet

Les vacances d’été sont finies pour les génisses qui ont passé la belle saison à la Combe à la Biche. Une centaine de bêtes sont redescendues de leur montagne samedi à l’occasion de la traditionnelle Désalpe du Boéchet. Après deux éditions annulées en raison de la pandémie, un nombreux public est venu assister à leur arrivée dans le village franc-montagnard. Un bénévole en charge du parking nous a confié n’avoir jamais vu autant de voitures à l’événement. Le co-président de la manifestation, Johnny Scheidegger, s’est dit surpris par l’affluence. « On avait quand même des craintes. En fait, on voit que les gens se déplacent et qu’ils attendaient de pouvoir se rapprocher à nouveau du monde agricole », a souligné le responsable à notre micro.

De nombreuses personnes se sont massées au bord de la route pour assister au cortège qui a démarré vers 14h30. Décorées pour l’occasion, les vaches ont notamment défilé une dernière fois avant de rejoindre leur étable pour l’hiver. Elles étaient accompagnées d’une centaine d’enfants, de sonneurs de cloches ou encore des fanfares des Bois et du Noirmont.