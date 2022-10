Un arbre généalogique qui n’a cessé de grandir

Il recherche depuis plus de vingt ans ses ascendants et descendants. Claude Guélat organise ce week-end à Bure une rencontre généalogique. Ce Jurassien d’origine établi à Genève entend ainsi partager avec le public le fruit de son travail lié notamment aux patronymes de ses grands-parents, à savoir Guélat, Vauclair, Veya et Tournier. La rencontre est proposée en collaboration avec le Cercle de généalogie de l’Ancien Évêché de Bâle et le Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté. Claude Guélat a lancé ses recherches il y a environ deux décennies. À la base, son idée était de dessiner un petit arbre généalogique pour présenter sa famille à ses enfants. « De bout en bout, il a grandi, ce qui m’a permis de découvrir la famille plus ou moins éloignée », souligne-t-il.





Plus de 40'000 personnes

Claude Guélat est donc parti de ses grands-parents, mais ses recherches se sont étalées à leurs frères et sœurs. « J’ai souhaité redescendre, contacter tous les vivants et leur faire partager mes découvertes. J’ai reçu un très bon accueil dans de nombreuses familles », explique-t-il. Son travail a permis de relier plus de 40'000 personnes entre elles. Pour faire ses recherches, Claude Guélat est parti des actes de bourgeoisie de la commune de Bure, sachant que trois grands-parents étaient originaires de la localité. Ensuite, il a pu avoir accès à la base de données de l’Ancien Évêché de Bâle.