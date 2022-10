Café des Arts : Fabrice Bez compose Entre les lignes

Nicolas Turon a proposé à douze artistes, sportifs, vidéastes et les élèves en option théâtre du lycée cantonal de Porrentruy de réaliser le même voyage et de composer un texte, une musique ou une chanson afin de réaliser des podcasts, et autres supports. Le projet a été présenté vendredi dernier. Le musicien et accordéoniste Fabrice Bez a composé des airs qui viennent d’être enregistrés à l’Ecole Jurassienne et Conservatoire de Musique à Delémont. Ces musiques s’intègrent entre les chapitres du livre de Nicolas Turon « Un aller sans retour ». Rencontre lors de la séance d’enregistrement. /jmp