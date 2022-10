Rebond du PIB jurassien en 2021

L’industrie manufacturière du Jura a été particulièrement ouverte au reste du monde : dans le détail, l’industrie des machines et de l’horlogerie a vu son PIB augmenter de 26,4%, d’après une moyenne établie entre 2012 et 2021. Quant au secteur de la chimie-pharma, il enregistre une hausse de 10,1% sur la même période. La construction, le commerce, ainsi que les activités immobilières ont aussi contribué à la croissance du PIB jurassien. Les auteurs de l’étude sont toutefois moins optimistes pour les mois à venir : avec la dégradation du contexte international (guerre en Ukraine, inflation, etc), la croissance pourrait ralentir à 2,5% en 2022 et 0,5 % en 2023 dans le canton.

A noter toutefois que le PIB romand a augmenté de près de 50% depuis les années 2000. C'est mieux que le PIB de la Suisse entière (+40,7%) et celui des Etats-Unis (+46,6%). /comm-cto