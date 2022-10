L’UDC ne sera plus représentée au Conseil de ville de Porrentruy

Avant même le dénouement des élections communales du 23 octobre, on sait déjà que Porrentruy ne comptera plus d’élu UDC. Claude Gerber s’est résigné à ne pas présenter de liste au Conseil de ville. L’unique représentant de l’Union démocratique du centre explique qu’il ne peut pas s’appuyer sur une section locale pour porter la campagne. C’est une charge qui est trop lourde, selon l’agriculteur. « On ne connaît pas les électeurs UDC. C’est des gens qui se cachent à Porrentruy ou ils ont peur de se présenter », analyse Claude Gerber. Il y a cinq ans, la section cantonale du parti, motivée par les dernières élections au niveau du Parlement, avait poussé ses membres à se porter candidats dans les communes. Quant à la possibilité de faire une liste d’entente avec le PLR pour les élections du 23 octobre, Claude Gerber a eu des contacts, mais le Parti libéral radical de Porrentruy « n’est pas mûr », selon lui.

Une législature qui a servi la cause agricole

Pendant les cinq années passées au Conseil de ville, Claude Gerber n’a pas pu accéder au bureau, seulement en tant qu’observateur. Il n’a pas pu, non plus, siéger dans des commissions, selon le règlement en vigueur. À la question de savoir si sa présence pendant une législature au Conseil de ville était anecdotique ou bénéfique pour les idées UDC, Claude Gerber répond qu’il laisse les électeurs tirés les conclusions de son passage dans le législatif. « En ce qui me concerne, j’ai à chaque fois déposé des interventions liées au milieu agricole », relève le Bruntrutain. /ncp