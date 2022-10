La Foire du Jura de retour aux affaires

Surface réduite et nombre d’exposants en baisse, mais sans incidence sur l’affluence attendue : les contours de la Foire du Jura 2022 sont connus. Après deux années de disette liées au Covid-19, la Halle des expositions de Delémont est à nouveau en pleine effervescence. Le coup d’envoi de la manifestation sera donné le vendredi 21 octobre à 16 heures.





Raisons multiples aux désistements

L’édition 2022 s’étendra sur 7’500 mètres carrés, contre 10'000 en 2019. Une des halles annexes n’a pas été montée cette année. Ceci à cause du nombre d’exposants en baisse : ils seront 168 pour cette édition, soit une petite centaine de moins qu’en 2019.

Les raisons de cette diminution sont multiples. Le directeur de la Foire du Jura Jacques André Roth indique que certaines entreprises ont fait faillite durant ou après la pandémie ; d’autres n’ont pas trouvé le personnel nécessaire pour tenir un stand ; d’autres encore préfèrent jouer la prudence en occupant une surface plus petite que d’habitude.

Mais selon nos informations, un autre phénomène existe, même s’il n’est pas quantifiable : un commerçant nous a confié qu’après avoir eu très peur de l’absence du « comptoir », il a constaté que ses affaires n’en avaient pas souffert et a renoncé à l’investissement financier et humain que représente un stand à la Foire du Jura.

On notera encore que la foire durera un jour de moins qu’à l’accoutumée, puisqu’elle se terminera le samedi 29 octobre.





Visiteurs attendus en nombre

Pour autant les organisateurs attendent un nombre de visiteurs similaire à 2019. Ce ne sera pas trop serré, estime le directeur Jacques André Roth, pour accueillir 55'000 visiteurs. Le succès des autres manifestations commerciales de la fin de l’été et du début d’automne tend à montrer que l’intérêt du public est bien là.

Ceux qui feront le déplacement retrouveront en tout cas le traditionnel espace agricole et ses animaux, de même que les divers emplacements dédiés à la restauration et aux animations. Une nouveauté cette année dans la halle principale : un « parcours ninja » a été mis en place à l’intention des plus jeunes et des familles, avec possibilité de se mesurer entre concurrents dans le cadre d’un challenge. Quant aux invités d’honneur, il s’agit de Lignum Jura et Jura bernois et Energie-bois interjura, qui présenteront les atouts du bois sous toutes ses formes. /lad