Les stations proches de la frontière prises d’assaut

Le sans-plomb frise les 1,90 franc, presque deux euros, tandis que le gazole s’affiche à 2,18 francs, soit 2,24 euros. Quel que soit le carburant choisi, le litre revient 40 à 50 centimes plus cher qu’en France, ce qui n’a pas découragé Julie. « 117,44 francs, tout va bien ! », ironise-t-elle. « Ce plein-là, je ne vais pas le faire tous les mardis. On ne va pas rouler vite, et éviter les trajets superflus », sourit la jeune femme. Même si le porte-monnaie en prend un coup, beaucoup disent « ne pas avoir le choix, il faut bien aller travailler. » Les stations suisses proches de la frontière, elles, se frottent les mains. Elles n’étaient plus habituées à voir autant de clients depuis la guerre en Ukraine et l’introduction en France d’une aide d’État sur le carburant qui rendait les tarifs suisses nettement moins attractifs.