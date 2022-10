Un séjour à flanc de falaise pour Katherine Choong

C’est une amitié qui a été cultivée à flanc de falaise… La grimpeuse jurassienne Katherine Choong et son amie française Solène Amoros ont dernièrement accompli une des voies d’escalade les plus compliquées de France. Elles se sont attaquées avec succès à la voie Alibaba. Les deux femmes ont passé trois jours et trois nuits en paroi. Elles ont notamment dormi dans un portaledge, une plateforme sur laquelle elles mangeaient et dormaient. Katherine Choong reconnaît que c’était très « spécial » de se familiariser avec cet appartement de fortune sur lequel les sportives étaient continuellement attachées : « On apprend à bouger là-dessus sans déranger les autres », souligne la grimpeuse aujourd’hui installée à Moutier.

Katherine Choong et Solène Amoros sont arrivées au bout de leur aventure. Non sans mal… la Jurassienne décrit des douleurs musculaires soutenues et des irritations aux mains. Selon elle, c’est la « force mentale » qui a été primordiale pour arriver au bout de cette voie réputée. Enchantée, Katherine Choong parle d’une expérience « inoubliable » qu’elle pourrait peut-être rééditer prochainement… /mle