L’eau est à nouveau potable à Vellerat

L’alerte est levée concernant l’eau non potable à Vellerat. Le canton du Jura l’annonce mercredi matin via l’application Alertswiss. Les résultats d’analyses montrent une qualité microbiologique relevée sur le réseau d’eau potable de la commune. Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires lève ainsi l’ordre de faire bouillir l’eau avant de la consommer qui était en vigueur depuis le 19 août. /comm-emu