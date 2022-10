Des bus à la place des trains entre Bassecourt et Delle

Les CFF annoncent des perturbations sur le tronçon actuellement en travaux entre Bassecourt et Delle. D’une part, les trains seront remplacés par des bus entre Porrentruy et Delle le jeudi 20 et le vendredi 21 octobre. D’autre part, du vendredi 21 octobre à 22h et jusqu’à la fin du service le dimanche 23 octobre, le trafic ferroviaire sera interrompu entre Bassecourt et Delle, et remplacé par des bus. Cette disposition concerne également la ligne CJ entre Porrentruy et Bonfol.

Les horaires seront par conséquent modifiés et les temps de parcours prolongés. Les voyageurs trouveront des renseignements à jour sur www.cff.ch et www.les-cj.ch.

Parallèlement, des travaux seront réalisés sur les passages à niveau entre Glovelier et Delle. Les itinéraires routiers et piétons alternatifs peuvent être consultés sur www.cff.ch/glovelier.

Le chantier de modernisation de la ligne prendra fin en été 2023. /comm-lad