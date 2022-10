Le Jura adopte des mesures d'économies pour l'administration

L'administration cantonale jurassienne met dès à présent en œuvre des mesures d'économies d'énergie pour faire face à une pénurie probable. Les appareils électroniques doivent désormais être systématiquement éteints et non plus être laissés en veille.

Certaines mesures ont également été renforcées ou doivent encore l'être comme le remplacement des ampoules classiques par des LED. D'autres comme la limitation de la température dans les bureaux de l'administration à 20 degrés ou la suppression des éclairages non essentiels ont déjà été mises en œuvre ou le seront. Selon le chancelier d'Etat Jean-Baptiste Maître, il est actuellement difficile de mesurer les économies potentielles d'énergie, mais le Gouvernement jurassien espère qu'elles seront d'environ 15% cet hiver.