Le vote par correspondance pas fondamentalement remis en cause dans le Jura

Pour le reste, même le président de l’UDC Jura Thomas Stettler se dit dubitatif sur un retour au seul vote en présentiel. Il estime que le cas ajoulot ne mérite pas de jeter le bébé avec l’eau du bain, d’autant qu’un abandon du vote par correspondance risquerait de provoquer une baisse de la participation. Le PCSI ne se dit pas fermé au débat mais il estime qu’il faudrait des propositions concrètes pour garantir la sécurité du vote ainsi que la participation. Le CS-POP se dit aussi attaché à assurer la sûreté des opérations mais sans abandonner le vote par correspondance pour autant. Du côté des autres partis, l’affaire ajoulote ne justifie pas non plus un retour en arrière. Le PLR, le PDC, le PS et les Verts estiment qu’il faut avant tout améliorer l’information sur la manière de voter, sur l’importance de ne pas confier son droit de vote à un tiers et sur les conséquences en termes de sanctions par la justice. /fco