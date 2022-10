Le Vorbourg veut prendre une nouvelle dimension

« Un lieu plus vivant que jamais » : c'est ainsi que la nouvelle Association des amis de Notre-Dame du Vorbourg décrit la chapelle delémontaine. Le comité de l'association a tenu sa première séance jeudi dernier « parce qu’on a remarqué qu’il y avait un réel besoin de la part des pèlerins. Il y a de plus en plus de monde sur le site », explique François Bloque, premier président de l’association. Un besoin qui s’explique par « une période compliquée. Des personnes ont été isolées et les gens ont besoin de rencontrer d’autres personnes, de parler », ajoute-t-il.