Vivre d'art de rue, une expérience riche

Ils avaient quitté leurs jobs pour partir une année en Espagne vivre leur rêve d’artistes de rue : Cynthia et David Lehmann sont de retour depuis cet été à Moutier. Musique médiévale pour lui, danse orientale pour elle : ils ont élaboré un projet de spectacle et ont tenté de transmettre leur passion aux passants dans les villes andalouses notamment, et sur les sites touristiques. Vivre de musique de rue, facile ou pas ? David Lehmann rigole : « Ce n’était pas si facile. On ne voulait pas totalement vivre de cela, de l'argent avait été mis de côté, mais il a quand même fallu travailler comme des fous pour préparer le spectacle dans un premier temps. Je peux vous l’assurer aujourd'hui : on ne devient pas très riche en pratiquant l’art de rue. »