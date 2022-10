Record de chaleur à Delémont

Le Jura a vécu un jour d'été en plein mois d'octobre. A Delémont, le thermomètre a grimpé dans l'après-midi jusqu'à 25,1 degrés, indique ce dimanche le service météorologique Meteonews. Cet été tardif dans le Jura s'est produit grâce à un petit vent du sud-ouest. C'est la première fois depuis 1959 qu'il fait aussi chaud à Delémont durant la deuxième quinzaine d'octobre, précise SRF Meteo.





D'autres records ailleurs en Suisse

Ailleurs en Suisse, il a également fait exceptionnellement doux pour la saison. Nombreuses ont été les valeurs mesurées entre 20 et 24 degrés. A Berne, Saint-Gall et Lausanne, la température a atteint 21 degrés. Lucerne et Zurich ont enregistré 22 degrés. A Coire et Genève, il a fait 24 degrés, alors que Bâle a mesuré 23 degrés. A Lugano, la chaleur est restée modérée, avec 20 degrés.

La Suisse se trouve actuellement entre deux systèmes de pression dans la zone d'un courant de sud-ouest, avec de l'air très doux. Après dissipation du brouillard et du stratus, la météo devrait rester douce et ensoleillée lundi. /ATS-mmi