Se souvenir de la Course internationale Porrentruy-Courtedoux

Une plongée dans le passé glorieux de la Course internationale Porrentruy-Courtedoux. Un film et un livre vont sortir prochainement pour retracer les cinq éditions de cette compétition de sport motorisé qui s’est tenue entre 1947 et 1954. Lundi matin, le comité d’organisation du Rétro-circuit Porrentruy-Courtedoux, qui est le successeur de cette course, a présenté ces deux réalisations. À l’époque, des pilotes du monde entier se rendaient en Ajoie pour y participer. Les spectateurs se massaient derrière les barrières. Pourtant aucun passionné ne s’était penché sur l’histoire de cet événement. C’est désormais chose faîte avec un documentaire réalisé, notamment, à partir d’un film super 8 de 1954, déniché par le photographe Géraud Siegenthaler dans une brocante. Le cinéaste amateur Jacques Daucourt l’a remastérisé, y a ajouté des photos et des interviews. Le résultat est à découvrir le 6 novembre à Cinémajoie.