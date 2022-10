Une campagne pour déconstruire les peurs liées à l’accueil des réfugiés

Tout le monde peut contribuer à aider les plus démunis et les exilés. Dans le cadre de la journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, Emmaüs Jura lance ce lundi une campagne de sensibilisation visant à déconstruire les peurs vis-à-vis de ceux qui fuient la guerre et la misère. L’association caritative présente jusqu’au 29 octobre dans son magasin de Boncourt des affiches et des petits films pour sensibiliser ses clients et ses visiteurs à la problématique. « On sent qu’il y a une certaine peur dans l’accueil, car c’est très lié à la notion de partage et de solidarité. Les prix augmentent et il y a la crainte de devoir réduire nos propres ressources et de voir augmenter les problèmes auxquels on doit faire face », souligne Vincent Chapuis, le secrétaire général d’Emmaüs Jura.