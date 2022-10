Une histoire qui se déroule sur 30 ans

Trois amis, Chiara, Joe et Lulu se rencontrent dans les années 70 et grandissent ensemble. Le point commun de ces trois personnages principaux, c’est leur volonté de changer le monde. Ils vont ainsi s’affranchir des carcans de la société et créer un lieu communautaire et précurseur : la Ferme des Indociles qui n’est autre que le refuge du Creux des Biches à côté de Saignelégier. Après une semaine de tournage, la réalisatrice Delphine Lehericey se dit « très contente du déroulement des opérations ». Elle est satisfaite autant de l’avancée du projet que des comédiens qui composent son équipe. D’ailleurs, celui qui interprète le rôle de Lulu est Jurassien. Pour Marinel Mittempergher, il s’agit de sa première expérience dans le monde du cinéma. Une aventure qui ne cesse de le surprendre et qui le ravit au plus haut point, nous a-t-il confié. Tout semble aller dans le meilleur des mondes sur les hauteurs jurassiennes… seul petit hic, il manque de neige en cet été indien. Delphine Lehericey n’attend qu'elle pour sublimer sa série qui se déroule principalement en hiver.