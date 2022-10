Arlette Erard : « Malgré le cancer du sein, j’ai pédalé 1'000 km pour rejoindre Marseille »

La première fois qu'Arlette est touchée par le cancer du sein, elle a cinquante ans. La maladie est déjà assez avancée, et la Franc-montagnarde suit alors un traitement de plusieurs mois. Ce n'est que dix ans plus tard que le corps médical la déclare guérie.

Mais quelques années plus tard, Arlette Erard apprend qu'elle fait une rechute. Le cancer du sein revient. « C’est un nouveau combat, après avoir déjà tellement lutté », déclare cette passionnée de vélo, qui ne comprend pas pourquoi la maladie se rappelle à elle. « Mon médecin ne peut pas me l’expliquer. Et il faut faire avec », ajoute-t-elle. Arlette Erard reprend les traitements, « une médicalisation quotidienne, que je supporte bien et qui stabilise le cancer », fait régulièrement des prises de sang et des rendez-vous chez l'oncologue.

« La vie n'est plus la même. Il y a les médicaments et la fatigue notamment », admet la Franc-montagnarde... qui a toutefois décidé de ne pas lâcher sa passion : cet été, elle a relié les Emibois à Marseille à vélo.