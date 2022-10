Circulation dans le cœur de St-Ursanne : fin des essais

La période d’essai pour la circulation dans le centre historique de St-Ursanne a pris fin. Des bornes amovibles réglées par télécommande se sont dressées aux entrées de la vieille ville entre le 8 et le 17 octobre. Seuls les riverains ont eu la possibilité de circuler grâce à un badge d’entrée entre 20h et 5h du matin en semaine, entre 18h et 5h du matin le samedi, puis entre 10h et 5h du matin le dimanche. Les visiteurs ont dû se garer à l’extérieur de l’enceinte. « On veut que notre ville soit vivante en journée et que les habitants du centre ancien puissent bénéficier d’un repos mérité la nuit et le week-end », explique Jacques Vuillaume, le conseiller communal de Clos du Doubs en charge de l’urbanisme.

Les autorités n’ont encore pris aucune décision sur la suite à donner à cet essai. Elles vont maintenant procéder à une pesée d’intérêts. « On a demandé à la population de nous faire des retours d’ici la fin de ce mois d’octobre. Sur la base de ceux-ci, le Conseil communal prendra des décisions. Il s’agira d’arriver à un juste milieu pour satisfaire tout le monde, habitants et commerçants », dit Jacques Vuillaume.