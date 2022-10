Pas d’apparentement global pour l’Entente jurassienne à Moutier

C’est une première dans l’histoire de l’Entente jurassienne à Moutier. Les listes des partis autonomistes ne seront pas toutes apparentées lors des élections communales du 27 novembre, tant pour le Conseil municipal que pour le Conseil de ville. L’annonce a été faite ce mercredi par l’Entente jurassienne dans un communiqué, alors que le délai pour le dépôt des apparentements était fixé à midi.

La situation politique a changé à Moutier depuis le choix de la ville de rejoindre le canton du Jura. Les partis autonomistes ne se retrouvent plus que face à deux listes antiséparatistes : celle de l’UDC au Conseil municipal et celle de Moutier à venir au Conseil de ville. Pierre Sauvain, président de l’Entente jurassienne et du PSA prévôtois, indique que les partis autonomistes n’ont pas souhaité renouveler l’apparentement général « dans un esprit d’ouverture » et pour montrer à la population que la vie politique était en cours de normalisation à Moutier, au-delà de la Question jurassienne. Il précise également que la décision a été prise à la majorité des partis et qu’elle ne signifie en rien la fin de l’Entente jurassienne qui va se maintenir jusqu’au transfert effectif de Moutier dans le Jura.